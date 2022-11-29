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    Flamengo'dan Pereira açıklaması: Henüz bir imza yok

    Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, Vitor Pereira ile sözlü olarak anlaştıklarını ancak henüz bir sözleşme imzalanmadığını açıkladı.
    • 29.11.2022 - 08:50
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    Flamengo'dan Pereira açıklaması: Henüz bir imza yok

    Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, Vitor Pereira için açıklamada bulundu.

    Pereira ile sözlü olarak anlaştıklarını belirten Landim, "Vitor Pereira için her şeyin halledildiğini söyleyemem. Onunla birlikteydik, her şey yolunda ancak henüz hiçbir şey imzalanmadı. İmzayı atacak olan kişi benim ve şu an imzalı bir şey olmadığını söylüyorum." dedi.

    Flamengo dan Pereira açıklaması: Henüz bir imza yok #1

    "Henüz bir imza yok"

    Portekizli teknik adam ile kısa sürede sözleşme imzalanmasının muhtemel olduğunu doğrulayan Landim, "Belki günün sonunda olabilir ama sadece imzalandığında gerçek olacak ve henüz bir imza yok." diye konuştu.


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