Galibiyet golü Kenan Karaman'dan! Schalke, adım adım Bundesliga'ya

Kenan Karaman'ın gol attığı maçta Schalke, Karlsruher'i 1-0'lık skorla mağlup etti ve Bundesliga'ya bir adım daha yaklaştı.
Bundesliga 2. Ligi'nde Schalke 04, evinde Karlsruher'i konuk etti.
AufSchalke Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Schalke 04'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Bu golle birlikte milli oyuncu, 28 maçta 11 gol ve 4 asistlik katkıya ulaştı.
DZEKO OYNAMADI
Kırmızı kart cezası olan Edin Dzeko ise kadroda yer almadı.
SCHALKE LİDERLİĞE DEVAM ETTİ
Bu sonucun ardından Schalke 04, 55 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Karlsruher 37 puanla 9. sırada kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Gelecek haftada Schalke 04 deplasmanda Elversberg ile karşılaşacak. Karlsruher ise sahasında Arminia Bielefeld'i ağırlayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi