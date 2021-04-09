Dortmund ile Manchester City arasında oynanan müsabakada Haaland'dan imza alan hakemin gerçek nedeni ortaya çıktı.

Manchester City - Borussia Dortmund maçının ardından yan hakemin tünelde Erling Haaland'dan imza alması profesyonelliği hakkında sorular sorulmasına yol açmıştı.

Rumen hakemin bu isteğinin otizmden muzdarip gençleri destekleyen bir hayır kurumuna katkı sağlamak için olduğu ortaya çıktı.

“BU İMZA ASİL BİR AMAÇ İÇİN”

Otizm derneğini başkanı Simona Zlibut konuyla ilgili olarak, "Bu imza asil bir amaç için. Belki insanlar bilmiyorlar ama hakem Tavi Sovre bu derneği desteklemekle doğrudan ilgileniyor. Bunca yıldır bize çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Sovre Pep Guardiola'dan da imza almayı umuyordu ancak sadece Haaland'ı yetişebildi.

Norveçli yıldıza kırmızı ve sarı kartlarını imzalattıran yardımcı hakem, açık arttırma ile gelir sağlamaları için onları bir hayır kurumuna bağışladı.

Haaland'dan imza alan hakemin gerçek nedeni açıklandı İZLE

"KABUL EDİLEMEZ"

UEFA Hakem Şefi Roberto Rosetti, hakemlerin oyunculardan imza ya da forma almasını "kabul edilemez" ve "haysiyet meselesi" olarak nitelendirdi.

Rosetti konu hakkında, "Bir UEFA görevindeyken sizin ve takım üyelerinizin davranışlarından sorumlusunuz. Oyuncular kadar saygı duyulmak istiyorsanız, neden onların imzasını veya formalarını isteyesiniz?

Sizden aynısını istiyorlar mı? Bu kesinlikle kabul edilemez, bu bir haysiyet meselesi ve UEFA maçlarındaki TV kameralarının sayısını unutmayın, her şeyi yakalarlar." dedi.

Şampiyonlar Ligi maçında hakem Haaland'dan imza aldı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN