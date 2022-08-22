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    Hoffenheim'da Ozan Kabak fırtınası

    Hoffenheim'da Ozan Kabak fırtınası

    Sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan 22 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
    • 22.08.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 13:45
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    Milli futbolcumuz Ozan Kabak Hoffenheim formasıyla sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. 22 yaşındaki stoper 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Temsilcimiz Kicker tarafından Leverkusen maçındaki performansıyla haftanın 11'ine seçildi.

    Hoffenheim'da kendini buldu

    18 yaşında 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Schalke, Liverpool ve Norwich City'de istediği performansı sahaya yansıtamamıştı. Ancak yıldız futbolcu sezon başında geldiği Hoffenheim'da dikkatleri üzerine çekiyor.

    Hoffenheim da Ozan Kabak fırtınası #1

    2. kez haftanın 11'inde

    Ozan Kabak 3. haftası geride kalan Bundesliga'da Almanların ünlü spor gazetesi Kicker tarafından 2. kez haftanın 11'ine seçildi. Bu sezon 3 maçta da sahaya 11 çıkan ve 90 dakika sahada kalan Milli yıldızımız Hoffenheim'ın Bochum'u 3-2 yendiği maçta attığı golle dikkat çekerek haftanın 11'ine girmişti.

    Hoffenheim da Ozan Kabak fırtınası #2

    Leverkusen'i deplasmanda devirdiler

    Hoffenheim Bundesliga'nın 3. haftasında Bayer Leverkusen'i deplasmanda 3-0 yenerken Ozan Kabak yine 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu Andrej Kramaric'in attığı ikinci golde asisti yapmasının yanı sıra sahanın en iyi performans gösteren isimlerinden oldu.

    37 milyon euro ödendi

    Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Norwich'de kiralık olarak geçiren Ozan Kabak sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olmuştu. 22 yaşındaki oyuncuya şimdiye kadar toplamda 37 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

    Hoffenheim da Ozan Kabak fırtınası #3


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