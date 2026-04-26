İngiltere FA Cup'ta ikinci finalist Chelsea

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarı final heyecanı yaşandı.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve 82 bin 542 taraftarın tribünden takip ettiği yarı final mücadelesinde Chelsea ile Leeds United karşı karşıya geldi.

Ligde gol atamadan üst üste 5 maç kaybeden ve teknik direktör Liam Rosenior ile hafta içinde yollarını ayıran Chelsea, 23. dakikada Enzo Fernandez'in attığı golle final biletini aldı.

FİNAL 16 MAYIS'TA

Calum McFarlane yönetimindeki Chelsea, 16 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak finalde Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea kupadaki son şampiyonluğunu 2018, Manchester City ise 2023 yılında yaşadı.