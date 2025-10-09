Kanseri yendi! Sevilla'dan Marcao'nun eşine destek

2019-2022 yılları arasında Galatasaray'ın formasını giyen Brezilyalı futbolcu Marcao'ya sevindiren haber geldi.

Kariyerini İspanya LaLiga ekibi Sevilla'da sürdüren 29 yaşındaki oyuncunun eşi Pan Teixeira, kanseri yendi.

Sevilla futbolcuları ve personeli çifti alkışlarla tebrik ederken, sosyal medyada büyük destek mesajları paylaşıldı.

"NE HARİKA BİR HABER!"

İspanya La Liga ekibi Sevilla, güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kulübün paylaşımında, "Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi, kanseri yendiğini açıkladı." ifadeleri yer aldı.

ALKIŞLADILAR

Haberi öğrenen Sevilla futbolcuları ve kulüp personeli, Marcao'nun eşini alkışlarla tebrik etti.

O anlar kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni aldı.