Lionel Messi kariyerindeki 900. golünü attı

38 yaşındaki Arjantinli süper yıldız Lionel Messi atmaya devam ediyor...

Messi, Concacaf Şampiyonlar Kupası son 16 turu rövanşında Tennessee'deki Geodis Park'ta oynanan karşılaşmada bir kez daha gol sevinci yaşadı.

Arjantinli süper yıldız böylelikle 7. dakikada ağları sarsarak kariyerinin 900. golüne ulaştı.

Messi, Haziran 2023'te Inter Miami'ye transfer olduğundan bu yana 92 maçta 81 gol atarak takımının League Cup ve MLS Cup zaferlerinde önemli rol oynadı.

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Messi, daha önce FC Barcelona, Paris Saint-Germain ve Arjantin Milli Takımı formalarıyla da sayısız gole imza attı.

Kariyerinde 8 kez Ballon d'Or kazanan yıldız oyuncu, uzun yıllardır golcülüğüyle öne çıkıyor.

REKORLARLA DOLU YOLCULUK

Messi'nin gol serüveni, Barcelona tarihinin en genç golcüsü olduğu döneme kadar uzanıyor.

Henüz 17 yıl 10 ay 7 günlükken attığı ilk golün ardından durmak bilmeyen Arjantinli oyuncu, 2005 yılında Albacete karşısında oyuna girdikten sadece üç dakika sonra fileleri havalandırmıştı.

Barcelona formasıyla 17 yılda 778 maça çıkan Messi, toplam 672 gol kaydetti. Bu süreçte 10 La Liga, 7 Kral Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 Süper Kupa ve 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

MİLLİ FORMAYLA 115 GOL

2021'de Paris Saint-Germain'e transfer olan Messi, Fransız ekibinde geçirdiği iki sezonda 75 maçta 32 gol attı.

Burada Neymar Jr ve Kylian Mbappe ile birlikte etkili bir hücum hattı oluşturdu.

2022-23 sezonu sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından, Katar'daki Dünya Kupası zaferinden kısa süre sonra Inter Miami'ye katıldı. Kulübün ortaklarından biri ise David Beckham.

Milli takım kariyerinde ise Messi, Arjantin formasıyla 196 maçta 115 gol attı.

900 GOLÜN ANATOMİSİ

İşte Messi'nin attığı gol dağılımı:

- 900 golün 755'i sol ayağıyla geldi

- 111 gol sağ ayağıyla, 30 gol kafa vuruşuyla attı

- 4 gol "diğer" kategorisinde yer aldı

- 724 gol ceza sahası içinden, 176 gol ceza sahası dışından kaydetti

- 112 penaltı ve 70 serbest vuruş golü buldu

Messi'nin kariyerinde en çok gol attığı rakipler arasında Sevilla (25), Athletic Bilbao (24), Atletico Madrid (23), Valencia (18), Real Madrid (17) ve Levante (16) yer alıyor.

900 BARAJINI AŞAN İKİNCİ OYUNCU

Messi, bu başarıyla ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun ardından 900 gol barajını aşan ikinci futbolcu oldu.

Ronaldo, Eylül 2024'te Portekiz formasıyla bu eşiğe ulaşmış ve kariyerini 950'nin üzerinde golle sürdürmüştü.

Futbol efsanesi Pelé kariyerinde 1000'den fazla gol attığını iddia etse de istatistikçiler resmi gol sayısını 778 olarak kabul ediyor.

Brezilyalı bir diğer yıldız Romario ise kariyerinde 785 gole ulaştı.