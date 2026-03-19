Beşiktaş'ta Jota Silva'ya acı haber

Jota Silva, dedesinin vefatına rağmen Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı.
Beşiktaş'ta forma giyen Jota Silva, dedesinin vefatıyla sarsıldı.
Portekizli futbolcunun, yaşadığı acıya rağmen bugün oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi.
MAÇTAN SONRA ÜLKESİNE GİDECEK
Jota Silva'nın mücadelenin ardından ülkesine gideceği ve cenaze törenine katılacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Jota Silva, 3 gol kaydetti.
