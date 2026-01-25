Lionel Messi Peru'yu da coşturdu: Yüzlerce kişi otel önünde toplandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın dört bir yanında Lionel Messi çılgınlığı yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay ziyaret ettiği Hindistan'da izdihama yol açan Arjantinli, bu kez de Latin Amerika'da ortalığı birbirine kattı.

ŞİMDİ DE PERU'YU BİRBİRİNE KATTI

Takımı Inter Miami'nin Club Alianza Lima ile oynayacağı hazırlık maçı için Peru'ya gelen Messi'yi, konaklayacakları otelin önünde coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Yıldız oyuncu için sokağı dolduran yüzler, Messi lehine uzun süre tezahürat yaptı.

MESSI İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Majör Lig'in son şampiyonu, dört maçlık Champions Tour’un başlangıcını Peru'da yapacak.

Messi'li Inter Miami, tur kapsamında Kolombiya, Ekvador ve Porto Riko da da maçlara çıkacak.