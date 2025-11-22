Liverpool, Nottingham Forest'a yenildi

- Liverpool, Premier Lig'de Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.
- Nottingham Forest, Murillo, Nicolo Savona ve Morgan Gibbs-White'ın golleriyle galibiyete ulaştı.
- Liverpool, son 7 maçta 6. mağlubiyetini yaşadı ve 18 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, evinde Nottingham Forest ile karşılaştı.
Müsabaka öncesi 9 puanla 19. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, 33. dakikada Murillo'nun golüyle öne geçti.
46'da Nicolo Savona takımının ikinci golünü kaydederken, ev sahibi pozisyon üretmekte zorluk çekti.
Konuk ekip 78. dakikada hızlı gelişen atakta Morgan Gibbs-White ile bir gol daha buldu.
Son düdüğün ardından Nottingham Forest sahadan 3-0 galip ayrıldı.
SEZONA 5'TE 5 İLE BAŞLAMIŞLARDI
Sezona 5'te 5 ile başlayan Arne Slot'un öğrencileri, 6. haftadan itibaren 4 maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.
1 Kasım'da oynanan Aston Villa karşılaşmasından 3 puanla ayrılan Liverpool, Manchester City'ye 3 golle yenildi.
Liverpool, bugün aldığı sonuçla birlikte ligde son 7 maçta 6. mağlubiyetini aldı.
PUAN FARKINI AZALTMA ŞANSI KAÇTI
Liverpool, bu sonuçla 18 puanda kalırken, lider Arsenal ile puan farkını azaltma şansını kaybetti.