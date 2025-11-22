Abone ol: Google News

Liverpool, Nottingham Forest'a yenildi

Liverpool'un Premier Lig'de kötü gidişatı sürüyor. Kırmızılar, milli aranın ardından oynanan ilk maçta da evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 20:05
Liverpool, Nottingham Forest'a yenildi
  • Liverpool, Premier Lig'de Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.
  • Nottingham Forest, Murillo, Nicolo Savona ve Morgan Gibbs-White'ın golleriyle galibiyete ulaştı.
  • Liverpool, son 7 maçta 6. mağlubiyetini yaşadı ve 18 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, evinde Nottingham Forest ile karşılaştı.

Müsabaka öncesi 9 puanla 19. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, 33. dakikada Murillo'nun golüyle öne geçti.

46'da Nicolo Savona takımının ikinci golünü kaydederken, ev sahibi pozisyon üretmekte zorluk çekti.

Konuk ekip 78. dakikada hızlı gelişen atakta Morgan Gibbs-White ile bir gol daha buldu.

Son düdüğün ardından Nottingham Forest sahadan 3-0 galip ayrıldı.

SEZONA 5'TE 5 İLE BAŞLAMIŞLARDI

Sezona 5'te 5 ile başlayan Arne Slot'un öğrencileri, 6. haftadan itibaren 4 maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.

1 Kasım'da oynanan Aston Villa karşılaşmasından 3 puanla ayrılan Liverpool, Manchester City'ye 3 golle yenildi.

Liverpool, bugün aldığı sonuçla birlikte ligde son 7 maçta 6. mağlubiyetini aldı.

PUAN FARKINI AZALTMA ŞANSI KAÇTI

Liverpool, bu sonuçla 18 puanda kalırken, lider Arsenal ile puan farkını azaltma şansını kaybetti.

Eshspor Haberleri