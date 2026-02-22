Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'la yaşadığı tartışmayı anlattı

Serie A'nın 26. haftasında Juventus, evinde Como ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve kötü gidişatına dur diyemedi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mergim Vojvoda ve 61. dakikada Maxence Caqueret kaydetti.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET YOK

Bu sonuçla Juventus, ligde 6. yenilgisini aldı ve 46 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca son oynadığı 5 resmi maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Come ise 12. galibiyetini elde ederek puanını 45'e çıkardı.

KENAN 83 DAKİKA OYNADI

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 11'de başladığı maçta 83. dakikada yerini Vasilije Adzic'e bıraktı.

Kenan, kenara geldiği sırada teknik direktörü Luciano Spalletti'yle küçük bir tartışma yaşadı.

SPALLETTI'DEN KENAN YILDIZ YANITI

Como'yla oynadıkları maçın ardından soruları yanıtlayan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın gösterdiği tepkiyle ve genç oyuncunun sakatlık durumuyla ilgili konuştu.

Spalletti açıklamasında, "Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağına bakacağız. Bu, zor durumlarda orada olmak istemesiyle ilgili karakterini gösteriyor ve aynı zamanda gerçek bir şampiyonun tepkisiydi." ifadelerini kullandı.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)

RÖVANŞ ÇARŞAMBA GÜNÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus, çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 5-2'lik skorla kazanmıştı.