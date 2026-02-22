Haluk Yürekli: Galatasaray’da ödenmeyen maaşlar 3 aya doğru gidiyor

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen futbol yorumcusu Haluk Yürekli, Konyaspor maçının ardından "Galatasaray’da ödenmeyen maaşlar 3 aya doğru gidiyor" açıklamasını yaptı.
Galatasaray, Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında yara alırken ligde 10 maç sonra yenilgi yüzü gördü ve haftayı 55 puanla kapattı.
MAAŞLAR ÖDENMİYOR İDDİASI
Maçın ardından ise TV 100 kanalında yayınlanan Kale Arkası programında, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen futbol yorumcusu Haluk Yürekli, oyunculara yaklaşık 3 aydır maaş ödenmediğini söyledi.
"ÖDENMEYEN MAAŞLAR 3 AYA DOĞRU GİDİYOR"
Yürekli, "Galatasaray’da ödenmeyen maaşlar 3 aya doğru gidiyor. Şampiyonlar Ligi gelirlerine rağmen böyle zorlanıyorsan, Şampiyonlar Ligi’ne gidemezsen maaş falan ödeyemezsin…" ifadelerini kullandı.
