Abone ol: Google News

Okan Buruk'tan maç sonu Atilla Karaoğlan'a tepki!

Yayınlama:
Okan Buruk'tan maç sonu Atilla Karaoğlan'a tepki!
Haber Merkezi Haber Merkezi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda yardımcı hakemlerin elini sıkarken; Atilla Karaoğlan'ın elini sıkmadı.

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı lider Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor deplasmanında mağlubiyetin ardından hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

HAKEMLERİN YANINA GİTTİ

Sarı-kırmızılı takımın teknik patron Okan Buruk, Konya'daki son düdük sonrası hakemlerin yanında soluğu aldı.

KARAOĞLAN'IN ELİNİ SIKMADI

Okan Buruk, Konya'da maç sonunda yardımcı hakemlerin elini sıkarken; Atilla Karaoğlan'ın elini sıkmadı ve soyunma odasına gitti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar