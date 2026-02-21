Okan Buruk'tan maç sonu Atilla Karaoğlan'a tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda yardımcı hakemlerin elini sıkarken; Atilla Karaoğlan'ın elini sıkmadı.
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı lider Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor deplasmanında mağlubiyetin ardından hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
HAKEMLERİN YANINA GİTTİ
Sarı-kırmızılı takımın teknik patron Okan Buruk, Konya'daki son düdük sonrası hakemlerin yanında soluğu aldı.
KARAOĞLAN'IN ELİNİ SIKMADI
Okan Buruk, Konya'da maç sonunda yardımcı hakemlerin elini sıkarken; Atilla Karaoğlan'ın elini sıkmadı ve soyunma odasına gitti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi