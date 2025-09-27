Manchester City, Burnley'i evinde dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Burnley'i evinde ağırladı.

Etihad Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Manchester City 5-1 kazandı.

HAALAND VE ESTEVE'NİN GOLLERİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Manchester City'e galibiyeti getiren gollerin 2'si, 12 ve 65. dakikalarda Maxime Esteve(kk)'den, 2'si 90 ve 90+3. dakikalarda Erling Haaland'dan, diğer gol ise Matheus Nunes'in ayağından 61. dakikada geldi.

Burnley'in tek golünü 38'de Jaidon Anthony kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City ligdeki puanını 10'a yükseltti. Burnley ise 4 puanda kaldı.

Manchester City önümüzdİngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Burnley'i evinde 5-1 mağlup etti.eki hafta deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Burnley ise Aston Villa'ya konuk olacak.