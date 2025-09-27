Abone ol: Google News

Manchester City, Nico O'Reilly ile yeni sözleşme imzaladı

İngiliz devi Manchester City, genç futbolcu Nico O'Reilly'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 08:59
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.

GEÇEN SEZON A TAKIMA YÜKSELDİ

20 yaşındaki oyuncu, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.

