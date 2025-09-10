Abone ol: Google News

Manchester City'de Omar Marmoush sakatlandı

Manchester City forması giyen Omar Marmoush, Mısır'ın Burkina Faso ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandı. City, Marmoush'un pazar günü Manchester United'a karşı oynanacak derbi maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 15:51
Manchester City, Mısırlı forvet Omar Marmoush'un sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun dün Mısır'ın Burkina Faso ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandığı belirtildi.

DERBİDE YOK

Marmoush'un pazar günü Manchester United'a karşı oynanacak derbi maçında forma giyemeyeceğini aktaran Manchester City, oyuncunun daha detaylı sağlık tetkikleri için Manchester'a döneceğini ifade etti.

Mısırlı oyuncu, Manchester City'de 28 maçta 8 gol kaydetti.

