Manchester United, Leeds United engelini aşamadı

- Manchester United, Premier Lig'in 20. haftasında Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.
- Leeds United'ın golünü 62. dakikada Brendan Aaronson, Manchester United'ın golünü ise 65. dakikada Matheus Cunha attı.
- Bu skorla Manchester United 31, Leeds United ise 22 puana ulaştı.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Leeds United, Manchester United'ı konuk etti.
Elland Road'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Leeds United'ın golü 62'de Brendan Aaronson'dan gelirken Manchester United'ın golünü 65'te Matheus Cunha kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 31 olurken Leeds United ise puanını 22'ye yükseltti.
Manchester United, gelecek hafta Burnley deplasmanına gidecek. Leeds United ise Newcastle United'a konuk olacak.