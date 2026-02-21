Zeki Çelik, Juventus'la anlaştı iddiası: Menajerinden açıklama geldi

Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Zeki Çelik'in kariyerine İtalya'da devam etmek üzere Juventus ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Torino merkezli La Stampa gazetesinin haberine göre Roma ile kontratı 30 Haziran'da sona erecek Çelik'in Juventus ile el sıkıştığı aktarıldı.

Ortaya atılan iddia giderek yayılırken konuyla ilgili net bir açıklama geldi.

JUVENTUS'LA ANLAŞTI İDDİASI

Çelik'in geleceğiyle ilgili konuşan menajeri Fazıl Özdemir, Juventus ile anlaşma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Özdemir, "Zeki Çelik'in bir kulüple anlaşmaya vardığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

TÜM DİKKATİNİ ROMA'YA VERDİ: YAZILANLAR ASILSIZ

Konuyla ilgili açıklamasına devam eden Özdemir şunları söyledi:

"Şu anda önemli bir kulüpte oynuyor. İtalya ve İngiltere'deki önemli takımların bu seviyede oynayan bir oyuncuya ilgi göstermesi ve isminin bu kulüplerle geçmesi doğal. Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulübe büyük bir saygı duyuyor. Şu anda sözleşme veya transfer konularına odaklanmıyor. Tüm dikkatini Roma'nın hedeflerine ulaşmasına destek olmaya veriyor. Diğer tüm konuların zamanı geldiğinde profesyonel ve saygılı bir şekilde ele alınarak çözüleceğine inanıyoruz."

31 MAÇTA 1 GOL 4 ASİST

Öte yandan Zeki Çelik, Roma forması altında bu sezon 31 maçta süre aldı.

Çelik bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.