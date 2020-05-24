Merih Demiral ve Pjanic'ten bayram mesajı İtalyan ekibi Juventus'ta oynayan Merih Demiral ve Boşnak futbolcu Miralem Pjanic, Ramazan Bayramı için bir video yayınladı.

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ve takım arkadaşı Miralem Pjanic, Ramazan Bayramı'nı kutlamayı ihmal etmedi.

Başta Türk halkı olmak üzere tüm İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan ikiliden Demiral, ''Öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. Hep birlikte, nice bayramlar yaşamak dileğiyle.'' ifadelerini kullandı.

Merih Demiral ve Miralem Pjanic, Ramazan Bayramını kutladı - İZLE

İtalyan ekibinin Boşnak futbolcusu Pjanic ise, ''Tüm Juventus taraftarlarının bayramı mübarek olsun. Hepinizi kucaklıyorum.'' şeklinde konuştu.