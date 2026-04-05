Sosyal medyada gündem oldu: Trabzonsporlu dedelerin kaçan gole isyanı

Geçtiğimiz gün Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken Trabzonspor taraftarı dedelerin kaçan bir gole verdikleri tepkinin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig'de derbi heyecanı...
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan bordo-mavililer, 4. dakikada Nijeryalı santrfor Paul Onauchu'nun kafa vuruşuyla golü buldu.
Soyunma odasına Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle gidildi.
İkinci devrede toparlanan Galatasaray, 48. dakikada Wilfried Singo'nun fileleri havalandırmasıyla durumu 1-1'e getirdi.
TRABZONSPOR'DAN TEK FARKLI GALİBİYET
Trabzonspor ise 62. dakikada duran topta Chibuike Nwaiwu'nun kafa vuruşuyla yeniden öne geçti.
Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazandı.
DEDELERİN MAÇ HEYECANI
Trabzonsporlu taraftarlar galibiyetin mutluluğunu yaşarken sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video viral oldu.
Maçı heyecanla takip eden Trabzonsporlu 3 dedenin kaçan bir gole verdiği tepki güldürdü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
O anlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken bir o kadar da beğeni aldı.
Birçok kullanıcı yaptığı yorumlarda dedelerin tepkisini komik bulurken futbol aşkına da dikkat çekildi.