Sosyal medyada gündem oldu: Trabzonsporlu dedelerin kaçan gole isyanı

Süper Lig'de derbi heyecanı...

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan bordo-mavililer, 4. dakikada Nijeryalı santrfor Paul Onauchu'nun kafa vuruşuyla golü buldu.

Soyunma odasına Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci devrede toparlanan Galatasaray, 48. dakikada Wilfried Singo'nun fileleri havalandırmasıyla durumu 1-1'e getirdi.

TRABZONSPOR'DAN TEK FARKLI GALİBİYET

Trabzonspor ise 62. dakikada duran topta Chibuike Nwaiwu'nun kafa vuruşuyla yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazandı.

DEDELERİN MAÇ HEYECANI

Trabzonsporlu taraftarlar galibiyetin mutluluğunu yaşarken sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video viral oldu.

Maçı heyecanla takip eden Trabzonsporlu 3 dedenin kaçan bir gole verdiği tepki güldürdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken bir o kadar da beğeni aldı.

Birçok kullanıcı yaptığı yorumlarda dedelerin tepkisini komik bulurken futbol aşkına da dikkat çekildi.