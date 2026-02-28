Napoli, Hellas Verona'yı son dakikada yıktı

Napoli, Serie A'nın 27. haftasında deplasmanda Hellas Verona'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Hellas Verona ile üst sıralarda yer alan Napoli karşı karşıya geldi.
Mücadele konuk takım Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.
NAPOLI, SON DAKİKADA KAZANDI
Napoli'nin golünü 2. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti. Hellas Verona, 64. dakikada Jean-Daniel Akpa Akpro'nun golüyle durumu 1-1 yaptı.
Konuk ekip Napoli'de 73. dakikada oyuna giren Romelu Lukaku, 90+6. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi. 32 yaşındaki Lukaku, bu sezon 4. lig maçında ilk golünü buldu.
NAPOLI'DEN 2 MAÇ SONRA GALİBİYET
Victor Nelsson, Hellas Verona'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Napolei'de Eljif Elmas 90 dakika oynayan isimlerden oldu.
Ligde iki maç sonra kazanan Napoli puanını 53'e yükseltti. Son sıradaki Hellas Verona 15 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Hellas Verona, Bologna'ya konuk olacak. Napoli, Torino'yu ağırlayacak.