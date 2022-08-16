Neymar'ın genç modele attığı mesajlar ifşa oldu

PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar'ın Instagram'da fenomen olmaya çalışan bir modele attığı mesajlar ortaya çıktı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de araları bozuk olan yıldız oyuncular Kylian Mbappe ve Neymar için çözüm aranıyor.

Takım arkadaşlarıyla arası bozulan iki oyuncu için de tehlike çanları çalmaya başladı.

Neymar rahat durmuyor... Model bir kıza attığı mesajları ifşa oldu. Kendisine atılan mesajları hikayesinde paylaşarak Neymar'ı tüm dünyaya ifşa eden model, kısa süre içinde takipçi sayısını 300 bin seviyesine çıkardı.

İşte o yazışma...

Neymar: "Güzel fotoğraf"

Model: "Gel daha yakından bak"

Neymar: "Çok uzak"

Model: "Hiçbir şey yaklaşmamıza engel değil"

Neymar: "Çalışmak beni engelliyor"

İşte o fotoğraflar