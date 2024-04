Nuri Şahin: Planlarım Antalya'da da tuttu

ensonhaber.com

Sezona Antalyaspor'un teknik direktörü olarak başlayan fakat sezon içerisinde Borussia Dortmund'dan gelen teklifi kabul ederek yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Nuri Şahin, Almanya basınına açıklamalarda bulundu.

"Zor bir karardı ama yüreğimi dinledim"

Borussia Dortmund'un zor durumda olduğunu söyleyen Nuri Şahin, "Çocukluğumdan beri desteklediğim kulübün bana ihtiyacı olduğunu hissettim. Zor durumdaydılar. Zor bir karardı ama yüreğimi dinledim ve yüreğim kulübün bana ihtiyacı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Kendi oynadığı zamandan çok fazla şey değiştiğini söyleyen Nuri Şahin şu sözlerle devam etti:

"Futbolun içinde kalmak istedim"

Gelecek için fazlasıyla düşündüğünü söyleyen Nuri Şahin, "Evimde oturup bundan sonra ne yapmak istediğimi düşündüğümde bunun antrenörlük olduğu açıkça görülüyordu. Futbolun içinde olmak ve sahada çalışmak istiyordum. Bu notlara 2013'te başladım. 11 yıldır kağıt üzerinde notlar ve eğitimler alıyorum." dedi.

Antrenörlüğü 2015 yılından beri düşündüğünü söyleyen Nuri Şahin şu sözlerle devam etti:

"Planlarım Antalya'da da tuttu"

9. Ligde yaptıklarını Antalyaspor'da da yapabildiğini söyleyen Nuri Şahin, "Benim için tek soru buydu. Dokuzuncu ligde yaptığım bu şey profesyonel futbolda işe yarar mı? Evet işe yarar. Bunu çok merak ediyordum ve sahip olduğum bu ilkelerin işe yaradığını görmek beni çok mutlu etti. Antalyaspor'da da çalıştı. Antrenmanlardan evime oyuncu olarak döndüm ve antrenör olarak geri döndüm. Antalya'daki ivmeyi değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Orta saha olmasının teknik direktörlükte kendisine çok katkı sağladığını söyleyen Nuri Şahin şu sözlerle devam etti:

"Sahada her şeyi her iki yönde de gören bir orta saha oyuncusuydum. 6 numaraydım ve ondan önce 8 numaraydım. Her zaman sahanın her parçasıyla bağlantı halindeydim, böylece oyunun neye ihtiyacı olduğunu görebiliyordum, sanırım Oradan kendi takım tarzıma uygun bir fikir uygulamaya çalıştım. Her zaman bir planımız olduğunu görebiliyordunuz. Bazen işe yaradı, bazen yaramadı ama bir plan vardı ve bu benim için önemli."