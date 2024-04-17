Nuri Şahin: Planlarım Antalya'da da tuttu Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin Almanya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "Dokuzuncu ligde yaptığım bu şey profesyonel futbolda işe yarar mı? Evet işe yarar. Bunu çok merak ediyordum ve sahip olduğum bu ilkelerin işe yaradığını görmek beni çok mutlu etti. Antalyaspor'da da çalıştı." dedi.

ensonhaber.com

Sezona Antalyaspor'un teknik direktörü olarak başlayan fakat sezon içerisinde Borussia Dortmund'dan gelen teklifi kabul ederek yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Nuri Şahin, Almanya basınına açıklamalarda bulundu.

"Zor bir karardı ama yüreğimi dinledim"

Borussia Dortmund'un zor durumda olduğunu söyleyen Nuri Şahin, "Çocukluğumdan beri desteklediğim kulübün bana ihtiyacı olduğunu hissettim. Zor durumdaydılar. Zor bir karardı ama yüreğimi dinledim ve yüreğim kulübün bana ihtiyacı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Kendi oynadığı zamandan çok fazla şey değiştiğini söyleyen Nuri Şahin şu sözlerle devam etti:

"Çok şey değişti. Ama antrenman sahasına giden yol aynı. Eski dairemdeyim. Büyüdüğüm yere geri dönmek güzel bir duygu. Evime döndüm. Futbolun dışında pek çok şey yaptım, belki tutkum var mı diye görmek için pek çok şeye yatırım yaptım. Her şeyi öğrenmek istedim."

"Futbolun içinde kalmak istedim"

Gelecek için fazlasıyla düşündüğünü söyleyen Nuri Şahin, "Evimde oturup bundan sonra ne yapmak istediğimi düşündüğümde bunun antrenörlük olduğu açıkça görülüyordu. Futbolun içinde olmak ve sahada çalışmak istiyordum. Bu notlara 2013'te başladım. 11 yıldır kağıt üzerinde notlar ve eğitimler alıyorum." dedi.

Antrenörlüğü 2015 yılından beri düşündüğünü söyleyen Nuri Şahin şu sözlerle devam etti:

"Bir yıl boyunca dışarıdaydım" diye hatırlıyor. "Ne yapmam gerektiği konusunda çok düşünerek çok zaman harcadım. Kariyerimdeki en etkili iki koçun (Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel) karışımı inanılmazdı. Sistemler ve antrenman seansları hakkında düşünmeye başladım. Taktik panosuna aşık oldum."

"Planlarım Antalya'da da tuttu"

9. Ligde yaptıklarını Antalyaspor'da da yapabildiğini söyleyen Nuri Şahin, "Benim için tek soru buydu. Dokuzuncu ligde yaptığım bu şey profesyonel futbolda işe yarar mı? Evet işe yarar. Bunu çok merak ediyordum ve sahip olduğum bu ilkelerin işe yaradığını görmek beni çok mutlu etti. Antalyaspor'da da çalıştı. Antrenmanlardan evime oyuncu olarak döndüm ve antrenör olarak geri döndüm. Antalya'daki ivmeyi değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Orta saha olmasının teknik direktörlükte kendisine çok katkı sağladığını söyleyen Nuri Şahin şu sözlerle devam etti:

"Sahada her şeyi her iki yönde de gören bir orta saha oyuncusuydum. 6 numaraydım ve ondan önce 8 numaraydım. Her zaman sahanın her parçasıyla bağlantı halindeydim, böylece oyunun neye ihtiyacı olduğunu görebiliyordum, sanırım Oradan kendi takım tarzıma uygun bir fikir uygulamaya çalıştım. Her zaman bir planımız olduğunu görebiliyordunuz. Bazen işe yaradı, bazen yaramadı ama bir plan vardı ve bu benim için önemli."

"Çok hırslıyım"

Son olarak Borussia Dortmund teknik direktörlüğüne kısa sürede geçebileceğini söyleyen Nuri Şahin şu sözlerle cümlelerini noktaladı: