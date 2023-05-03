Pep Guardiola: Messi ve Haaland kıyaslanamaz Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Gaurdiola, Messi ve Haaland'ın kıyaslanmasını doğru bulmadığını yineledi.

Manchester City'nin deneyimli çalıştırıcısı Pep Guardiola, eski öğrencisi Lionel Messi ve mevcut öğrencisi Erling Haaland'ın karşılaştırılmasını doğru bulmadığını açıkladı.

"Haaland'a fayda sağlamaz"

Başarılı menajer, Messi'nin yeteneklerine hayran olduğunu her fırsatta dile getirirken, Norveçli oyuncunun bu kıyaslamadan zarar göreceğini iddia etti.

"Hiç kimse Messi ile karşılaştırılamaz. Bu tip kıyaslamalar Haaland'a da fayda sağlamaz. Messi en mükemmel oyuncu ama Haaland atılan goller açısından aynı seviyeye ulaştı."

"Haaland'ın takım arkadaşlarına ihtiyacı var"

İspanyol teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada da "Haaland'ın gol atmak için takıma ihtiyacı var. Messi ise kendi başına bile gol atabilir. Norveçli, topu aldığında Messi gibi olamıyor." demişti.