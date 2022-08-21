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Premier Lig'den yeni transfer rekoru
- 21.08.2022 - 05:42
Kooronavirüs salgınında küçülen futbol ekonomisi, işlerin normale dönmeye başlamasıyla beraber harcama rekorları kırmaya başladı. Premier Lig ekipleri, iddialı bir kadro kurmak için kesenin ağzını açtı.
En çok para harcananan lig
AA'nın haberine göre; İngiltere Ligi, bu yaz transfer döneminde açık ara farkla en çok para harcanan lig oldu. Premier Lig takımları harcadıkları 1 milyar 465 milyon sterlin ile yeni bir rekora imza attı.
2017 rekoru geçildi
Önceki rekor 2017'de 1 milyar 430 milyon sterlin olarak tarihe geçmişti.
En fazla harcayan Chelsea
Ligdeki 20 kulübün 7'si 100 milyon sterlin ya da üstünde harcama yaptı. Başı çeken kulüp ise 179 milyon sterlin ile Chelsea oldu.
Maviler, Brighton'dan Marc Cucurella'ya 65 milyon euro, Manchester City'den transfer ettiği Raheem Sterling'e ise 56 milyon euro ödeme yaptı.
İngiltere'de transfer tahtasının kapanmasına 2 haftadan az bir süre kala, harcama rekorunun daha da büyümesi bekleniyor.