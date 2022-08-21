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    Premier Lig'den yeni transfer rekoru

    Premier Lig'den yeni transfer rekoru

    Premier Lig kulüpleri transfer harcamalarıyla, lig tarihinin en yüksek yaz transfer dönemi rekorunu kırdı. 20 takım, yeni kadrolarına toplamda 1 milyar 465 milyon sterlin ödedi.
    • 21.08.2022 - 05:42
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    Kooronavirüs salgınında küçülen futbol ekonomisi, işlerin normale dönmeye başlamasıyla beraber harcama rekorları kırmaya başladı. Premier Lig ekipleri, iddialı bir kadro kurmak için kesenin ağzını açtı.

    En çok para harcananan lig

    AA'nın haberine göre; İngiltere Ligi, bu yaz transfer döneminde açık ara farkla en çok para harcanan lig oldu. Premier Lig takımları harcadıkları 1 milyar 465 milyon sterlin ile yeni bir rekora imza attı.

    Premier Lig den yeni transfer rekoru #1

    2017 rekoru geçildi

    Önceki rekor 2017'de 1 milyar 430 milyon sterlin olarak tarihe geçmişti.

    En fazla harcayan Chelsea

    Ligdeki 20 kulübün 7'si 100 milyon sterlin ya da üstünde harcama yaptı. Başı çeken kulüp ise 179 milyon sterlin ile Chelsea oldu.

    Maviler, Brighton'dan Marc Cucurella'ya 65 milyon euro, Manchester City'den transfer ettiği Raheem Sterling'e ise 56 milyon euro ödeme yaptı.

    İngiltere'de transfer tahtasının kapanmasına 2 haftadan az bir süre kala, harcama rekorunun daha da büyümesi bekleniyor.


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