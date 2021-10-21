Real Madrid'den Galatasaray paylaşımı

Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Real Madrid, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Galatasaray'a da yer verdi. İspanyol devi, Ronaldo'nun Galatasaray'a attığı golün fotoğrafını paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 5-0 yendi. İspanyol devinin gollerini 51 ve 56. dakikada Vinicius Jr., 65'te Rodrygo, 90+1'de Benzema atarken 37'de Shakhtar oyuncusu Kryvtsov topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine gönderdi.

GALATASARAY BENZETMESİ

Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un 56. dakikada attığı gol, Real Madrid'in Galatasaray'ı Ali Sami Yen Stadyumu'nda 6-1 yendiği maçta Ronaldo'nun stoperleri çalımlayıp attığı golle çok benzerdi.

Bunun üzerine Real Madrid sosyal medya ekibi, bu benzerliğe dikkat çekmek için iki golün atılma anını kolaj yapıp Twitter'da paylaştı.