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    Real Madrid'den Galatasaray paylaşımı

    Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Real Madrid, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Galatasaray'a da yer verdi. İspanyol devi, Ronaldo'nun Galatasaray'a attığı golün fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 17:31
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    Real Madrid'den Galatasaray paylaşımı

    Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 5-0 yendi. İspanyol devinin gollerini 51 ve 56. dakikada Vinicius Jr., 65'te Rodrygo, 90+1'de Benzema atarken 37'de Shakhtar oyuncusu Kryvtsov topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine gönderdi.

    GALATASARAY BENZETMESİ

    Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un 56. dakikada attığı gol, Real Madrid'in Galatasaray'ı Ali Sami Yen Stadyumu'nda 6-1 yendiği maçta Ronaldo'nun stoperleri çalımlayıp attığı golle çok benzerdi.

    Bunun üzerine Real Madrid sosyal medya ekibi, bu benzerliğe dikkat çekmek için iki golün atılma anını kolaj yapıp Twitter'da paylaştı.

    Real Madrid den Galatasaray paylaşımı #1

    Real Madrid den Galatasaray paylaşımı #2

    Real Madrid den Galatasaray paylaşımı #3

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