Roberto Mancini: Sinisa Mihajlovic, benim için bir kardeşti

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski takım arkadaşı Sırp futbol adamı Sinisa Mihajlovic'in vefatıyla "bir kardeşini kaybettiğini" belirtti.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, futbolculuk kariyerinde Sampdoria ve Lazio'da beraber forma giydiği, Inter'de yardımcı antrenörü olan 30 yıllık dostu Mihajlovic'in dün yaşamını yitirmesinin ardından Corriere dello Sport'a konuştu.

"O benim için bir kardeşti"

Deneyimli teknik adam, Mihajlovic için, "Hayatımızın tüm aşamalarını beraber geçirdik. En azından en önemlilerini birlikte aştık. O benim için bir kardeşti, evet ben bir erkek kardeşimi kaybettim. Çünkü bizimkisi arkadaşlığın ötesindeydi. Bu aslında bu kadar çok duyguyu paylaştığınızda kaçınılmaz bir durum." ifadelerini kullandı.

"Sinisa her zaman yanımda oldu, şimdi de olacak"

Mancini, Mihajlovic'i ilk kez 1990-1991’de Kızıl Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı yıl gördüğünü ve o dönem forma giydiği Sampdoria’ya alınması gerektiğini yöneticilerine söylediğini aktarırken, "O dönem Roma bizden daha başarılı oldu, onlar aldı ama 2 yıl sonra en nihayet bizim takıma geldi ve büyük maceramız başladı. Sampdoria'da, Lazio'da ve Inter'de çok şey paylaştık. Pek çok şeyi ortak bir yolda kazandı. Sinisa her zaman yanımda oldu, şimdi de olacak." yorumunu yaptı.

"Son ana kadar aslanlar gibi mücadele etti"

Mancini, "53 yaşında birinin bu kadar gençken böylesine amansız bir hastalıktan gitmesi hiç adil değil. Sinisa, sahada olduğu gibi son ana kadar aslanlar gibi mücadele etti. Onu her zaman böyle kaya gibi set ve cesur şekilde hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.