Roma, Serie A'nın 20. haftasında evinde Sassuolo'yu 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 23:12
Roma, Sassuolo'yu iki golle yıktı
  • Roma, Serie A'nın 20. haftasında Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.
  • Goller Manu Kone ve Matias Soule'den geldi.
  • Bu sonuçla Roma 39 puana yükseldi, Sassuolo ise 23 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Roma ile Sassuolo karşı karşıya geldi.

Olimpik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma, 2-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 76. dakikada Manu Kone ile 79. dakikada Matias Soule kaydetti.

ZEKİ, 88 DAKİKA SAHADA KALDI

Roma'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Zeki Çelik, 88. dakikada oyundan alındı.

ROMA, PUANINI 39 YAPTI

Bu sonucuna ardından Roma, 39 puana yükseldi. Sassuolo, 23 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Roma, Torino deplasmanına gidecek. Sassuolo, Napoli'ye konuk olacak.

