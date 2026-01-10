Roma, Sassuolo'yu iki golle yıktı

- Roma, Serie A'nın 20. haftasında Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.
- Goller Manu Kone ve Matias Soule'den geldi.
- Bu sonuçla Roma 39 puana yükseldi, Sassuolo ise 23 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Roma ile Sassuolo karşı karşıya geldi.
Olimpik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma, 2-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 76. dakikada Manu Kone ile 79. dakikada Matias Soule kaydetti.
ZEKİ, 88 DAKİKA SAHADA KALDI
Roma'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Zeki Çelik, 88. dakikada oyundan alındı.
ROMA, PUANINI 39 YAPTI
Bu sonucuna ardından Roma, 39 puana yükseldi. Sassuolo, 23 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Roma, Torino deplasmanına gidecek. Sassuolo, Napoli'ye konuk olacak.