Schalke 04 oyuncuları, maç sırasında iftar yaptı

Almanya 2. Bundesliga'nın 25. hafta mücadelesinde Schalke 04, Arminia Bielefeld'i konuk etti.

Miron Muslic'in takımı, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Lider Schalke bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken Arminia Bielefeld ise 27 puanda kaldı.

Öte yandan Schalke, yenilmezlik serisini beş maça çıkardı.

GALİBİYET GOLÜ DZEKO'DAN

Schalke 04'ün tek golü, 15. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aouchiche ortayı yaptı.

Ceza sahasından yapılan kafa vuruşunun ardından top üst direkten döndü.

Topu takip eden Dzeko, kale sahasında sağ ayağıyla topa dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

MAÇ SIRASINDA İFTAR YAPTILAR

Maçın ardından ise FC Schalke 04 Kulübü, resmi hesabından bir paylaşımda bulundu.

Mavi-beyazlılar, tarafından yayınlanan görüntülerde Kenan Karaman, Hasan Kuruçay ve Adil Aouchiche'nin maç sırasında iftar yaptığı anlar yer aldı.

Kulüp, yaptığı paylaşıma "Schalke her zaman farklı kültürlerin ve milletlerin kaynaştığı bir yer olmuştur ve öyle kalmalıdır." notunu düştü.