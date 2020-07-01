Setien: Griezmann'a üzülüyorum

Barcelona'nın teknik direktörü Setine, hoşuna gitmese de Griezmann'ı yedek bırakmanın en uygun seçenek olduğunu düşündüğünü söyledi.

La Liga'nın 33. haftasında Barcelona, konuk ettiği Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı.

Maçta alınan skordan çok, sezon başında 120 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen Antoine Griezmann'ın maça yedek kulübesinde başlayıp, karşılaşmaya 90. dakikada Vidal'in yerine dahil olması konuşuldu.

Sevilla ve Atletico Madrid maçlarında da yedek kulübesinde yer alan Fransız yıldız, bu sezon La Liga'da sadece 8 gol kaydedebildi.

''ONUN ADINA ÜZÜLÜYORUM''

Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, "Griezmann için durumun ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Oyuna girdiğinde maçın sonuna çok az bir zaman kalmıştı. Onunla konuşacağım ama verdiğim kararlardan dolayı pişman değilim. Onun adına üzülüyorum. Çünkü Antoine, harika bir insan ve profesyonel." ifadelerini kullandı.