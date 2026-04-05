Shakhtar Donetsk'ten ligde üç gollü galibiyet!

Ukrayna Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Rukh Vynnyky ile karşı karşıya geldi.

Arena Lviv'de oynanan mücadelede ev sahibi Shakhtar Donetsk, rakibini 3-0 mağlup etti.

SHAKHTAR'DAN ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Shakhtar'a galibiyeti getiren goller 34 ve 62. dakikalarda Eguinaldo'dan, 88. dakikada ise Luca Oliveira Meirelles'ten geldi.

YERİNİ KORUDU

Bu sonucun ardından Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkarırken, bir maç eksiğine rağmen 50 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

Ivan Fedyk'in çalıştırdığı Rukh Vynnyky ise 19 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki haftada Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy deplasmanına konuk olacak.

Rukh Vynnyky ise sahasında Kolos'u ağırlayacak.