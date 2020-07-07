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    Tottenham'da Son ile Lloris kapıştı

    Son ile Lloris, Tottenham-Everton maçının devre arasında birbirlerinin üzerine yürüdü. İkili daha sonra barıştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 12:32
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    Tottenham'da Son ile Lloris kapıştı #1

    Premier Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Tottenham ile Everton karşı karşıya geldi.

    Tottenham'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan ilk devrenin hemen bitiminde kaleci Lloris, Son'un üzerine yürürken, ikiliyi takım arkadaşları Winks ve Sissoko ayırdı.

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    İngiliz basınında çıkan haberlerde, soyunma odasında ikili arasındaki buzların eridiği belirtildi. Son ile Lloris'in sahadaki tartışması için yorumu sorulan Jose Mourinho: "Çok güzeldi, çok beğendim." dedi.

    Öte yandan Son'un, Fransız kalecinin topu oyuna sokmakta yavaş davranmasına tepki gösterdiği, Lloris'in de takım arkadaşına sinirlendiği kaydedildi.

    Tottenham'da Son ile Lloris kapıştı #2

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