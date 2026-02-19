Vedat Muriç kulüp tarihine geçti: 50 gol barajını aştı

Ülkemizde Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriç, İspanya'da harika bir sezon geçiriyor.

Vedat Muriç son olarak, La Liga kariyerinde önemli bir eşiği geride bıraktı.

İSPANYA'DA 50 GOLLE ULAŞTI

Kosovalı golcü, İspanya'da 50 gole ulaşarak kulüp tarihine geçti.

Mallorca formasıyla La Liga'da 50 gol barajını aşan Muriç, kulüp tarihinin en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.

ZİRVEDE TEK BİR İSİM VAR

Muriç'den daha fazla La Liga golü atan tek Mallorca oyuncusu ise Samuel Eto'o.

Kamerunlu efsane, İspanyol ekibiyle 54 gole imza atmıştı.

Böylece Vedat Muriç, Mallorca tarihinde La Liga'da en çok gol atan ikinci futbolcu konumuna yükseldi ve Eto'o'nun hemen arkasında yer aldı.