Domenico Tedesco ve Vitor Pereira ikinci kez karşı karşıya geliyor!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında İngiliz Nottingham Forest'ı ağırlıyor.

Sarı-lacivertliler, Premier Lig’de kümede kalma mücadelesi veren İngiliz ekibi karşısında rövanş için avantajlı skor elde etmeye çalışacak.

YILLAR ÖNCE DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Dev mücadele öncesi ise sizi yıllar öncesine götüreceğimiz bir ayrıntı günyüzüne çıktı.

Buna göre Domenico Tedesco ve Vitor Pereira daha önce 2017 yılında Almanya Bundesliga 2'de karşı karşıya geldi.

TEDESCO KAZANDI

O gün Erzgebirge Aue'yi çalıştıran Tedesco, 1860 Münih'i çalıştıran Pereira'yı mağlup etmeyi başarmıştı.

Tedesco'nun ekibi sahadan 3-0'lık skorla ayrılmıştı.