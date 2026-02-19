Domenico Tedesco, Alman basınına konuştu: Her maçta tüylerim diken diken oluyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu akşam Nottingham Forest ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Alman basınından Bild'e konuşan Tedesco, Fenerbahçe ve İstanbul'daki hayatıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Nottingham Forest eşleşmesini değerlendiren Domenico Tedesco, Kadıköy'deki atmosfere dikkat çekti.

Tedesco, Türkiye'deki başarılı gidişatının ve popülaritesinin hatırlatılması üzerine "Taraftarlarımız sonuçlardan, futbolumuzdan ve performansımızdan memnun olduklarında ben de mutlu oluyorum. Ben her zaman kendim olmaya ve her çalışana, her taraftara ve her rakibe saygıyla davranmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı Eylül 2025'ten bu yana neler yaşadığını anlatan İtalyan teknik adam, "Ekibimle birlikte burada sadece beş aydır bulunuyoruz ama şimdiden kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. İstanbul harika bir şehir, buradaki insanlar bizi kollarını açarak ve büyük bir sıcaklıkla karşıladı. Bu çok özeldi ve hala da öyle. Kulüpte kendimi inanılmaz derecede rahat hissediyorum. Ve takımla çalışmak çok eğlenceli. Hepsi gerçekten iyi insanlar. Hem sporcu olarak hem de insan olarak." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN SEZON SONUNDA NEREDE OLDUĞUNUZ"

Domenico Tedesco 22 haftası geride kalan Süper Lig'de namağlup durumda olmalarını ise "Bunlar elbette güzel şeyler, çünkü doğru yolda olduğumuzu da gösteriyorlar. Ama önemli olan 22 maç gününden sonra hangi rekoru elde ettiğiniz değil, sezon sonunda nerede olduğunuzdur." sözleriyle değerlendirdi.

"BU TEK KİŞİLİK BİR GÖSTERİ DEĞİL"

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de göreve başlayan Tedesco, Portekizli çalıştırıcıdan sonra kulübü kısa sürede nasıl bu kadar iyi yönettiğiyle ilgili bir soruyu "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp olmasına rağmen çok ailevi bir atmosfer var. Bu tek kişilik bir gösteri değil, tam tersine hepimiz çok yakın çalışıyoruz ve birbirimize güveniyoruz: teknik ekip, takım, sportif direktör ve yönetim kurulu. Ve bizi her zaman destekleyen harika taraftarlarımız var." yanıtını verdi.

"FOREST GÜÇLÜ BİR RAKİP"

Sarı lacivertli hoca, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Nottingham Forest'a karşı oynayacakları maç hakkında ise "Elbette hedefimiz bir sonraki tura yükselmek. Ancak Nottingham Forrest bizi bekleyen gerçekten güçlü bir rakip. Zorlu bir mücadele olacak." ifadelerini kullandı.

"KENDİ SAHAMIZDA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Türkiye'de oynanan futbolla ilgili bir soruya da cevap veren 40 yaşındaki çalıştırıcı, Chobani Stadyumu'ndaki atmosferden övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Buradaki stadyumlardaki atmosfer kesinlikle olağanüstü. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda düzenli olarak tüylerim diken diken oluyor" dedi.

Süper Lig'de yüksek seviyede bir oyun olduğunun altını çizen Tedesco "Tüm takımlar taktiksel olarak sağlam ve gerçekten iyi oyunculara sahip. Burada her maçta en iyi performansınızı sergilemeniz gerekiyor, aksi takdirde kazanmak zor olur." diye konuştu.