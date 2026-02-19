Oyuncu Bahar Şahin'den başörtülü paylaşım! Oruç açıklaması gündem oldu

Şu sıralar Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Bahar Şahin, hayranları tarafından yakından takip edilen isimlerden.

Bir süre önce Mine Tugay'a dair iddialarıyla adından söz ettiren Şahin, aktif kullandığı sosyal medya hesabından dikkat çekmeye devam ediyor.

"30 GÜN TUTAMADIM"

Bahar Şahin son olarak Ramazan ayına dair bir paylaşımda bulundu. Başı örtülü olarak bir pozunu paylaşan oyuncu şunları söyledi:

"Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım ama anneannemin inandığı bir şey var başında, ortasında ve sonunda tut ahahahah. Bu benim için bir kural oldu belki saçma gelebilir size. Her sene biraz daha yaklaşıyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum."