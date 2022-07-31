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    Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina oyuncuya faul yaptı

    Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina oyuncuya faul yaptı

    Arjantin Ligi'nde oynanan karşılaşmada Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina, Godoy Cruz oyuncusuna faul yaparak durdurunca kırmızı kart gördü.
    • 31.07.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 10:35
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    Arjantin Ligi'nde sahalarda ender görülebilecek bir olay yaşandı. Velez Sarsfield ile  Godoy Cruz arasındaki karşılaşmada bu kez oyuncu değil teknik direktör kırmızı kart gördü.

    Oyuncuya faul yaptı

    1-1 beraber sonuçlanan maçta Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina oyun alanı içinde yer alan Godoy Cruz oyuncusuna çizgide faul yaptı.

    Medina'nın faulü ile yere düşen futbolcu şaşkınlık yaşarken maçın hakemi kırmızı kartını gösterdi. Sahalarda az rastlanan olayın ardından Medina soyunma odasının yolunu tuttu.

    Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina oyuncuya faul yaptı İZLE

    Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina oyuncuya faul yaptı #1

    Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina oyuncuya faul yaptı #2

    Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina oyuncuya faul yaptı #3


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