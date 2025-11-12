Wolverhampton, Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rob Edwards getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.

2 PUANLARI VAR

Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.