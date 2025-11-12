Abone ol: Google News

Wolverhampton, Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı

Wolverhampton, 42 yaşındaki Galli teknik adam Rob Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 18:26
  • Wolverhampton, teknik direktörlük görevine Rob Edwards'ı getirdi.
  • Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
  • Wolverhampton, Premier Lig'de 2 puanla son sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rob Edwards getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.

2 PUANLARI VAR

Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.

