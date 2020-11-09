Zinedine Zidane: Bütün hata benim

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 4-1'lik Valencia mağlubiyetinin ardından tüm sorumluluğu üstlendi.

Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu. Son 7 maçında kalesinde 14 gol gören Madrid ekibinde Zinedine Zidane, savunma sorunlarını çözmeleri gerektiğini söyledi.

"HATA BENİM"

Ekim 2018'deki 5-1'lik Barcelona yenilgisinden bu yana ilk kez bir lig maçında dört gol yerken Fransız teknik adam, "Hata benim" dedi.

"Hata benim çünkü koç benim ve çözümü bulmalıyım. Kötü bir gün, bahane yok. Savunmayı geliştirmeliyiz. Valencia'nın taktiksel olarak bizden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Tek şey, iyi başlamamız ve golden sonra her şeyin değişmesi. Bunu anlamak zor ama evet maksimum seviyede sorumluluk benim. Onların attığı golden sonra çözüm bulmalıydık."

Bu sezon 2'nci yenilgisini elde eden ve 1 maç eksiği bulunan Real Madrid, 16 puanda kalarak puan sıralamasında 4'üncülüğe geriledi.