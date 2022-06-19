Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
339.404
0.98%
BTXN Coin
7.50
-5.18%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Zinedine Zidane'dan PSG kararı

    Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği için Paris Saint Germain'den gelen teklifi reddetti.
    • 19.06.2022 - 16:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zinedine Zidane'dan PSG kararı

    Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon öncesinde Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Paris Saint Germain'de teknik direktör arayışları sürüyor.

    RMC Sport'ta yer alan haberde, Paris Saint Germain'in Zinedine Zidane'ın, başkent ekibinden gelen teklifi reddettiği ve milli takımda görev almak istediği belirtildi.

    Haberde, Zinedine Zidane'ın 2022 Dünya Kupası sonrasında Didier Deschamps'ın görevinden ayrılması halinde milli takımda çalışmak istediği ve şu anda kulüp takımında görev almaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Ancak Zidane'ın ilerleyen dönemde Paris Saint Germain'de çalışmak istediği ifade edildi.

    Antrenörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Zidane, iki farklı dönemde A takımda görev almıştı. Real Madrid'le 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Zidane, 2021'de kulüpten ayrılmıştı.

    Zinedine Zidane dan PSG kararı #1

    En güçlü aday Galtier

    Önceki gün L'Equipe'te yer alan haberde, Paris Saint Germain'in, Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'le görüşmelere başladığı belirtilmişti.

    Lille ile 2020/21 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu kazanan Galtier, bu sezon başında Nice ile anlaşmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Van Basten: Ronaldo daha iyi diyenler futboldan anlamıyor
    Dünyadan futbol

    Van Basten: Ronaldo daha iyi diyenler futboldan anlamıyor

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı sütyensiz elbisesiyle salındı
    Medya

    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı sütyensiz elbisesiyle salındı

    Görüş Bildir