Zinedine Zidane'dan PSG kararı

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği için Paris Saint Germain'den gelen teklifi reddetti.

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon öncesinde Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Paris Saint Germain'de teknik direktör arayışları sürüyor.

RMC Sport'ta yer alan haberde, Paris Saint Germain'in Zinedine Zidane'ın, başkent ekibinden gelen teklifi reddettiği ve milli takımda görev almak istediği belirtildi.

Haberde, Zinedine Zidane'ın 2022 Dünya Kupası sonrasında Didier Deschamps'ın görevinden ayrılması halinde milli takımda çalışmak istediği ve şu anda kulüp takımında görev almaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Ancak Zidane'ın ilerleyen dönemde Paris Saint Germain'de çalışmak istediği ifade edildi.

Antrenörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Zidane, iki farklı dönemde A takımda görev almıştı. Real Madrid'le 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Zidane, 2021'de kulüpten ayrılmıştı.

En güçlü aday Galtier

Önceki gün L'Equipe'te yer alan haberde, Paris Saint Germain'in, Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'le görüşmelere başladığı belirtilmişti.

Lille ile 2020/21 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu kazanan Galtier, bu sezon başında Nice ile anlaşmıştı.