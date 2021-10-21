Royal Antwerp karşılaşmasının ardından demeçlerde bulunan Enner Valencia, "Başımızı kaldırıp, önümüze bakacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e karşı iki gol atarak takımına katkılarda bulunan Enner Valencia, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Daha iyi olmaları gerektiğinin altını çizen Valencia, "Maç iki takımın da açık oyunuyla başladı. İki takım da önde, ofansif oyun sergilemeye çalıştı. Geriye düştük ve öne geçmesini de bildik. Ama daha iyi olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"İYİ BİR TAKIMLA KARŞILAŞTIK"

İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Valencia, "İyi bi takımla karşılaştık. Futbolda işler her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Başımızı kaldırıp, önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

"İLK PENALTIYI ATAMADIĞIMDA ÜZÜLDÜM"

İlk penaltıyı kaçırdığı için üzgün olduğunu aktaran Valencia, "Attığım penaltıları gole çevirmek isterim. İlk penaltıyı atamadığımda üzüldüm ama 2. penaltıyı atmak istedim. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Takım halinde kalıp, bu durumların içinden çıkmalıyız. Bugünkü maçtan dersler çıkarıp takım halinde, birlik olmamız gerekiyor" dedi.