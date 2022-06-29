29 Haziran Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

29 Haziran Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Club Brugge - Lierse takımları karşı karşıya geliyor. 29.06.2022 | Çarşamba günü saat 16:30 ile başlayacak müsabaka, Club Brugge Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Gagra - Saburtalo Tiflis takımları karşı karşıya geliyor. 29.06.2022 | Çarşamba günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Al Shamal takımları karşı karşıya geliyor. 29.06.2022 | Çarşamba günü saat 18:00 ile başlayacak müsabaka, Fenerbahçe Ücretli Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Slovan Liberec - S&B Vlasim takımları karşı karşıya geliyor. 29.06.2022 | Çarşamba günü saat 19:00 ile başlayacak müsabaka, StarMedia TV Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Torpedo Kutaisi - Dila Gori takımları karşı karşıya geliyor. 29.06.2022 | Çarşamba günü saat 19:00 ile başlayacak müsabaka, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Dinamo Batum - Dinamo Tiflis takımları karşı karşıya geliyor. 29.06.2022 | Çarşamba günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

FC Lausanne - Dinamo Kiev takımları karşı karşıya geliyor. 29.06.2022 | Çarşamba günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Dinamo TV Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.