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    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

    Süper Lig'in 39. haftası Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçıyla sona erdi ve puan durumu son şeklini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 22:37
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    Süper Lig'in 39. haftası Fenerbahçe'nin, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşma ile sona erdi.

    Ligin hem zirvesinde  hem de düşme potasında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Haftanın açılış maçında lider Beşiktaş, evinde Hatayspor'u 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

    Dün oynanan maçta ise Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

    Bu skorlarla 3 takım da zirve yarışını sürdürdü. 39. haftada oynanan maçlarla Süper Lig'de puan durumu şekillendi.

    Haftaya Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #1

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

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