Süper Lig'de puan durumu ve haftanın fikstürü

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların ardından Galatasaray liderliğe devam ederken, son puan durumu ve haftanın maçları belli oldu.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma ile Süper Lig'in 16. haftası tamamlandı. Bu mücadele, aynı zamanda 2022 yılının son maçı olarak kayıtlara geçti.

Birbirinden mücadeleci maçların oynandığı ligimizde 2023 yılına lider olarak giren, 33 puanla Galatasaray oldu.

Zirvede ve küme düşme hattında puanlar yakın

Galatasaray'ı 32 puanla Fenerbahçe takip ederken sırasıyla 30 puanla Başakşehir, 27 puanla Adana Demirspor ve 26'şar puanla Beşiktaş ve Trabzonspor zirveyi yakından takip eden takımlar arasında yer aldı.

Düşme hattında ise Ümraniyespor, İstanbulspor, Sivasspor ve Hatayspor yer aldı. İşte 16. haftada oynanan maçlar oluşan puan durumu ve 17. haftada yapılacak müsabakalar...

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları

Süper Lig puan tablosunda son durum

17. haftanın programı