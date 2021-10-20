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    Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev

    UEFA, Halis Özkahya'ya UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakasında görev verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 14:31
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    Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev

    UEFA, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'yı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında görevlendirdi.

    Türkiye Futbol Federasyo'nun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.

    Halis Özkahya ya UEFA dan görev #1

    HALİS ÖZKAHYA'NIN YARDIMCILARI

    Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yapılacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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