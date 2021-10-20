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Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev
UEFA, Halis Özkahya'ya UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakasında görev verdi.
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 14:17
- Güncelleme : 20.10.2021 - 14:31
UEFA, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'yı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyo'nun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.
HALİS ÖZKAHYA'NIN YARDIMCILARI
Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yapılacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.