Ülke puanı sıralamasında son durum

Galatasaray'ın dün akşam PSV'ye kaybetmesinin ardından ülke puanı sıralamasındaki rakibimiz Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag galip gelince, ülke puanı sıralamasında 18. sıraya geriledik.

Türk takımlarının son yıllarda Avrupa'daki başarısızlığı bu sezon başında da sürüyor.

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında PSV'ye kaybetti. Ülke puanı sıralamasındaki rakibimiz Çek Cumhuriyeti'nin temsilcisi Sparta Prag ise Rapid Wien'i 2-0 yenerek ülkesi adına önemli bir başarıya imza attı.

18. SIRAYA GERİLEDİK

Dün akşamın ardından ise Sparta Prag'ın galibiyetiyle ülke puanını 21.300'den 21.500'e çıkaran Çekya, 17. sıraya yerleşti.

Türkiye ise 21.400 puan ile 18. sıraya geriledi. Kötü gecede 19. basamaktaki Yunanistan ile aramızda olan fark da Olympiakos'un galibiyetiyle 0.700'e indi.

Öte yandan 2 senede ülke puanı sıralamasındaki sert düşüş de dikkat çekiyor.

2019-2020 YILINDA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

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