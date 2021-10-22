Ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA maçları tamamlandı. Beşiktaş bu hafta puansız dönerken Fenerbahçe 1 puan, Galatasaray ise 3 puan aldı. Alınan sonuçların ardından ülke puanı sıralamasında Hırvatistan'a bir adım yaklaştık.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadele eden Süper Lig takımları istediği sonuçları bir türlü alamıyor.

Siyah-beyazlılar Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamazken Fenerbahçe 3 maçta sadece 2 puan alabildi. Diğer bir temsilcimiz Galatasaray ise 7 puan toplayarak grup liderliğini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin beraberliği ve Galatasaray'ın galibiyetiyle 24,500 katsayı puanına ulaşarak Hırvatistan'a yaklaşan Türkiye, ilk 15'e mutlaka girmek zorunda.

DEVLER LİGİ HAYAL OLACAK

Eğer bu sezonu ilk 15’te tamamlayamazsak 2023-24’te Devler Ligi’ne 1 (playoff), Avrupa Ligi’ne 0 ve Konferans Ligi’ne 3 takımla katılacağız.

HIRVATİSTAN'IN TEK TEMSİLCİSİ VAR

Şu anda 15. sırada olan Hırvatistan'ın Avrupa'da sadece 1 temsilcisi var. Dinamo Zagreb ile Avrupa Ligi'nde mücadele eden Hırvatlar, Zagreb'in Rapid Wien'e yenilmesiyle 24,900 katsayı puanında kaldı.

İşte 15.lik için mücadele ettiğimiz ülkeler...