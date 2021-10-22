Euro
11.2135
1.21%
Dolar
9.6257
1.32%
Altın
553.39
1.5%
Borsa
1.457
0.09%
Bitcoin
604.259
0.87%
BTXN Coin
21.37
-1.97%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Ülke puanı sıralamasında son durum

    Ülke puanı sıralamasında son durum

    UEFA maçları tamamlandı. Beşiktaş bu hafta puansız dönerken Fenerbahçe 1 puan, Galatasaray ise 3 puan aldı. Alınan sonuçların ardından ülke puanı sıralamasında Hırvatistan'a bir adım yaklaştık.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadele eden Süper Lig takımları istediği sonuçları bir türlü alamıyor.

    Siyah-beyazlılar Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamazken Fenerbahçe 3 maçta sadece 2 puan alabildi. Diğer bir temsilcimiz Galatasaray ise 7 puan toplayarak grup liderliğini sürdürüyor.

    Fenerbahçe'nin beraberliği ve Galatasaray'ın galibiyetiyle 24,500 katsayı puanına ulaşarak Hırvatistan'a yaklaşan Türkiye, ilk 15'e mutlaka girmek zorunda.

    Ülke puanı sıralamasında son durum #1

    DEVLER LİGİ HAYAL OLACAK

    Eğer bu sezonu ilk 15’te tamamlayamazsak 2023-24’te Devler Ligi’ne 1 (playoff), Avrupa Ligi’ne 0 ve Konferans Ligi’ne 3 takımla katılacağız.

    HIRVATİSTAN'IN TEK TEMSİLCİSİ VAR

    Şu anda 15. sırada olan Hırvatistan'ın Avrupa'da sadece 1 temsilcisi var. Dinamo Zagreb ile Avrupa Ligi'nde mücadele eden Hırvatlar, Zagreb'in Rapid Wien'e yenilmesiyle 24,900 katsayı puanında kaldı.

    İşte 15.lik için mücadele ettiğimiz ülkeler...

    Ülke puanı sıralamasında son durum #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir