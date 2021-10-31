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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'de 11. hafta maçları 2 maç dışında oynandı. Rizespor'u yenen Trabzonspor zirvedeki yerini sağlamlaştırırken haftanın diğer bir kazananı Galatasaray oldu.
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 22:00
Süper Lig'de 11. hafta maçları Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesiyle devam etti.
LİDER TRABZONSPOR
İlk 11 hafta sonunda lige damgasını vuran takım Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u oldu.
İstanbul devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde ligin zirvesinde yer alan bordo-mavililer namağlup liderliğini sürdürüyor.
Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Galatasaray haftanın kazananları arasında yer alırken; Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe ve Hatayspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş lider Trabzonspor ile farkın açılmasını önleyemedi.
İŞTE PUAN DURUMU
11. HAFTADA KALAN MAÇLAR
Öte yandan 11. hafta maçları pazartesi günü oynanacak Başakşehir - Adana Demirspor ve Giresunspor - Antalyaspor karşılaşmalarıyla sona erecek.