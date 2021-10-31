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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de 11. hafta maçları 2 maç dışında oynandı. Rizespor'u yenen Trabzonspor zirvedeki yerini sağlamlaştırırken haftanın diğer bir kazananı Galatasaray oldu.