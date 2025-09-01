A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Estonya'yı da devirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında Estonya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk periyodu 25-13'lük skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibine oranla üstün oyununu devam ettiren Türkiye, soyunma odasına 19 sayı farkla 46-27 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte özellikle pota altında Alperen Şengün ve Adem Bona ikilisiyle etkili olan 12 Dev Adam, son periyoda 65-49 üstün girdi.

BİR GALİBİYET DE ESTONYA'YA KARŞI: SERİMİZ SÜRÜYOR

Son bölümde Estonya dış atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da Türkiye oyun üstünlüğünü elinde tutarak parkeden 84-64'lük skorla galip ayrıldı.

Grupta 4'te 4 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer aldı.

Estonya ise grupta bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Portekiz ile Letonya karşı karşıya gelecek.

Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21.15'te Çekya ile mücadele edecek.

SIRADA FAVORİ GÖSTERİLEN SIRBİSTAN VAR

Öte yandan Türkiye, 5. ve son maçında turnuvanın bir diğer favorilerinden Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele 3 Eylül Çarşamba günü, saat 21.15'te başlayacak.