Arda Güler yine Erling Haaland'la eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı.

Erken final niteliğindeki Real Madrid-Manchester City maçında İspanyol ekibi, tur kapısını araladı.

Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek avantajlı skoru elde etti.

AYNI EŞLEŞME YİNE YAŞANDI: ARDA VE HAALAND...

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı.

Arda, 70 dakika oyunda kalırken maçta Erling Haaland'ı savunmaya çalıştığı pozisyon yeniden gündem oldu.

Bu sezon lig aşamasında oynanan maçta ceza sahası içindeki bir pozisyonda Arda Güler, Haaland'ı marke etmeye çalışmıştı.

O ANLAR İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ

O maçtaki pozisyon sosyal medyada gündem olurken Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçta da benzer bir an yaşandı.

Maçın ardından Arda Güler ve Erling Haaland, birbirlerini tebrik etti.